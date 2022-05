Il coro Kastalia alla terza rassegna corale nazionale “Oltre….”

di Roberto Fiorini

Si terrà sabato 21 Maggio 2022 alle ore 18.00 presso il Santuario della Madonna del Giuncheto a San Polo di Arezzo la 3° Rassegna Corale Nazionale dal titolo “Oltre…”.

I tre Cori invitati alla Rassegna sono eccellenze della Coralità Italiana:

Schola Cantorum “Aristotele Pacini” di Atri, Teramo

Ensemble Femminile “Sifnos” di Brescia

Gruppo Polifonico “Claudio Monteverdi” di Ruda, Udine

Sarà in incontro musicale all’insegna delle voci pari maschili e femminili e in questo sta la particolarità di questa edizione 2022 dopo gli anni di “silenzio” dovuti alla pandemia.

L’ Ensemble Vocale Femminile Kastalia nasce dalla volontà delle coriste di riconoscersi in un gruppo per il quale la priorità assoluta è cantare insieme in armonia. Visione condivisa senza riserve anche dal direttore Eugenio Dalla Noce che lo ha fondato nel giugno del 2017.

“Sono fermamente convinto che in un Coro, i motori per creare un vero insieme di voci, debbano essere, in primis, l’ empatia e l’ascolto – dichiara il Maestro – questo fa sì che ognuna delle coriste partecipi alle attività del Coro per il piacere di unire le propria voce con le altre voci, alla ricerca della bellezza nel fare musica”.

La scelta del nome è in riferimento alla Ninfa che, secondo la mitologia greca, diede il nome alla fonte, sacra alle Muse, dove le fanciulle bagnavano i propri capelli e che ancora oggi è visibile a Delfi sul Parnaso.

“La libellula del nostro logo – continua Dalla Noce – rappresenta la trasformazione e ci insegna ad andare e guardare avanti, sempre. Simbolo in varie culture di pace, di acqua, di terra e vento ci incoraggia nel canto, alla continua ricerca della creatività portatrice di Bellezza“.

Il coro KASTALIA esegue Musica, a cappella e non, dal gregoriano fino alle opere di autori contemporanei, con particolare attenzione alla figura femminile, sia essa compositrice o protagonista del testo.

KASTALIA ha partecipato nei primi due anni di attività a oltre 70 rassegne e concerti in Italia e a 4 concorsi corali dove ha ottenuto importanti riconoscimenti.

Nel giugno 2017 ha partecipato al Concorso Regionale “CoroPiù” di Livorno vincendo il 1° premio per il miglior progetto corale ed è stato classificato nella fascia di Eccellenza per la qualità dell’esecuzione.

Nell’aprile 2018 ha partecipato al Concorso Internazionale “CorAmare” di Sestri Levane vincendo il 1° premio con 97/100 cat. Musica Polifonica Sacra e Profana.

Nel maggio 2019 ha vinto il 1°premio al Concorso Internazionale “Queen of the Adriatic Sea”di Cattolica cat. B.

Nel novembre 2019 ha partecipato al 36° Concorso Polifonico “Guido d’Arezzo” ottenendo il 3° premio nella cat. 2 Cori a voci pari.

Ha partecipato nel luglio 2019, su invito del Gruppo Polifonico”C.Monteverdi” di Ruda in Friuli, alla 19° edizione del prestigioso Festival Internazionale Corale “Cori d’Europa” eseguendo concerti a Pordenone e Udine riscuotendo un ampio successo di critica e pubblico.

Nello stesso anno ha contribuito alla colonna sonora del film “Hogar-Maternal” premiato al Festival di Locarno e in altri importanti Festival cinematografici.