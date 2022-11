Il fallo di mano di Danilo era da rigore?

di Stefano Pezzola

Il fallo di mano di Danilo durante la partita Verona vs Juventus di ieri sera era da rigore?

Secondo l’Hellas Verona FC decisamente SI.



Il tocco di mano di Danilo in area gialloblu è stato uno degli episodi più discussi di Verona-Juventus.

Cosa dice il regolamento?

“Il fallo di mano implica un atto intenzionale di un calciatore che con la mano o il braccio viene a contatto con il pallone. I seguenti criteri devono essere presi in considerazione: il movimento della mano verso il pallone (non del pallone verso la mano); la distanza tra l’avversario e il pallone (pallone inaspettato);la posizione della mano non significa necessariamente che ci sia un’infrazione”.



Le eccezioni alle infrazioni: “se proviene direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) del calciatore stesso”;“se proviene direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) di un altro calciatore che è vicino”“se mani / braccia sono vicine al corpo e non si trovano in una posizione innaturale tale da aumentare lo spazio occupato dal corpo”;quando un calciatore cade a terra e mani / braccia sono tra corpo e terreno per sostenere il corpo, ma non estese lateralmente o verticalmente lontane dal corpo”.