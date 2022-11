La prof. del corsivo ospite di un locale? E scatta la protesta in tutta la città

di Stefano Pezzola

La prof di corsivo, all’anagrafe Elisa Esposito sarà ospite sabato 12 novembre di un locale di Bergamo.

Si tratta dell’Evolution Café di Paladina, piccolo comune dell’hinterland, che ha pubblicizzato l’evento sulla sua pagina Facebook.

https://www.facebook.com/evolutioncafebg/

La polemica è scoppiata in un lampo con oltre 600 commenti in pochi giorni.

Tra i tanti si legge: “Peccato che ho già preso l’impegno di andare a spalare la gera in Presolana, altrimenti sarebbe stato top, amico”.

Oppure “Siamo arrivati alla frutta”.

Ed ancora “Un giorno avrò un locale tutto mio e lo aprirò solo per non voler invitare questi soggetti che non sanno fare niente“.

Un internauta scrive invece “dopo questo quel locale perderà il 95%della clientela buona” e dall’Evolution Caffè rispondono con un laconico “vedremo“.

Elisa Esposto sarà ugualmente a Bergamo nonostante la rivolta dei cittadini.

La prof di corsivo potrà anche non piacere, ma se ha un milione di follower e oltre 27 milioni di like qualcuno dovrà pur apprezzarla?

Io non sono certo tra quelli, sia chiaro.