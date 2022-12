Il Gloria Forever Tour fa tappa al Verdi di Firenze

Il progetto che, nell’anno del 70° compleanno dell’artista, celebra la musica e la carriera di uno dei più grandi cantautori del panorama musicale italiano, fa tappa domenica 11 dicembre 2022 al Teatro Verdi di Firenze.

il progetto live con cui Umberto Tozzi celebra canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, esibendosi sui palchi di tutto il mondo.

Da Notte rosa a Ti amo, da Dimentica dimentica a Tu, la scaletta prevede intramontabili hit e qualche brano meno noto, tutti da riscoprire.

Umberto Tozzi nasce a Torino il 4 marzo del 1952 e nella sua carriera ha venduto nel mondo più di 80 milioni di dischi in tutto il mondo.

Inizia a farsi conoscere come autore scrivendo per Mina, Mia Martini, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Marcella Bella, Wess e Dori Ghezzi (per cui firma “Un corpo e un’anima”, brano che vince Canzonissima del 1974), fino a quando non inizia la sua carriera solista e, in pochi anni, firma hit come Ti Amo e Gloria che, ripresa e interpretata da Laura Branigan nel 1984, porterà il nome di Umberto Tozzi oltre oceano.

Settanta candeline spente da poco ed una attesa data fiorentina per festeggiare la sua musica assieme ai tantissimi fan di tutte le età.



Copyright 2022 Luca Brunetti Photography

https://www.facebook.com/lucabrunettiphotographer