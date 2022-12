Il lato rock di Masaccio: i colori di Jimi Hendrix e il mecenatismo di Cosimo de’ Medici

Nuovi appuntamenti a San Giovanni Valdarno per approfondire – anche in modo originale – le tematiche della mostra “Masaccio e Angelico. Dialogo della verità nella pittura”. Il Comune di San Giovanni Valdarno, con il Museo delle Terre Nuove, il Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie, Casa Masaccio, Centro per l’arte contemporanea e l’Associazione MUS.E hanno organizzato infatti una serie di iniziative rivolte ai pubblici più diversi con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alle opere e ai temi dell’esposizione.

La mostra, allestita al Museo delle Terre Nuove e al Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie, fa parte del progetto Terre degli Uffizi de Le Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze, all’interno dei rispettivi progetti Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei. Promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno, “Masaccio e Angelico. Dialogo della verità nella pittura” è curata da Michela Martini, Daniela Parenti, Carl Brandon Strehlke e Valentina Zucchi.

Il primo evento è in programma oggi pomeriggio, venerdì 2 dicembre, a partire dalle ore 17, a Palomar, Casa della Cultura: Lorenzo Tanzini, professore associato di Storia medievale al Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio dell’Università di Cagliari e presidente dell’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi, dialogherà con Valentina Zucchi, direttrice del Museo delle Terre Nuove e curatrice della mostra, sul tema “La figura di Cosimo de’ Medici, padre del Rinascimento fiorentino e l’arte del suo tempo”. Un’occasione per fare un tuffo all’indietro di 600 anni, approfondendo la vita di una figura cruciale per l’arte rinascimentale come quella di Cosimo. In particolare, con un focus sulla sua politica e sull’intenso mecenatismo a Firenze e nel territorio circostante nel primo periodo del 1400.

Inoltre, per il ciclo “Eventi ad arte” domenica 4 dicembre alle 17,30, sempre negli spazi di Palomar, è in programma lo spettacolo “Tutto in 6 anni. Genio e creatività in Masaccio e Jimi Hendrix”. Un lavoro originale realizzato da Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera e appassionato di musica, che ricerca punti di contatto fra i due personaggi, mettendo a confronto i dipinti di Masaccio con le canzoni di Hendrix. Un’occasione per rovesciare i rispettivi ruoli, mostrando il lato rock di Masaccio rock e i colori che la musica di Jimi Hendrix sa esprimere.