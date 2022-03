Il parco di San Leo si trasforma in parco dell’inclusione: nuova area giochi per bambini diversamente abili

Un progetto tutto dedicato alle bambine e ai bambini con disabilità, un’area giochi accessibile e attrezzata con strutture, percorsi e altri componenti che consentano di svolgere in sicurezza attività ludico-motorie. E’ quello predisposto e presentato dal Comune di Arezzo nell’ambito di intervento definito dal “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” relativo alle attività ludico-sportive e volto alla predisposizione di un’area ricreativa totalmente accessibile a bambini diversamente abili per lo svolgimento in sicurezza delle attività ricreative e motorie al fine di favorirne l’interazione, la socializzazione e lo sviluppo cognitivo.

L’area giochi sarà collocata all’interno del parco pubblico di San Leo e, oltre all’installazione di attrezzature ludiche totalmente inclusive, prevede la realizzazione di una pavimentazione anti-trauma, l’adeguamento di percorsi sensoriali e di collegamento tra le nuove installazioni e le infrastrutture esistenti e l’installazione di arredi urbani anch’essi inclusivi. Destinati al progetto del Comune di Arezzo, 48mila degli oltre 127mila euro previsti dal Fondo per la Zona Aretina, le restanti risorse saranno assegnate ad altri progetti presentati dagli altri comuni della zona.

“Arezzo si conferma città inclusiva e coesa. Questo dell’ara giochi del parco di San Leo è un progetto importante, con il quale saremo in grado di dare una risposta strutturata e sicura per il benessere certamente di bambini diversamente abili ma più in genere di tutta la comunità. In questi anni abbiamo messo al centro i percorsi di autonomia e di piena inclusione e questo progetto, importante, rafforza le risposte rendendole plurali e diffuse”, ha commentato il vicesindaco Lucia Tanti.