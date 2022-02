Il progetto del futuro Velodromo a Montevarchi, riceve il plauso dell’opposizione figlinese

di Laura Privileggi

Attraverso una nota Enrico Venturi responsabile Fratelli d’Italia Figline Incisa, esprime il suo compiacimento per la futura realizzazione dell’impianto olimpionico nella città di Montevarchi.

“Un’altra prova tangibile, sottolinea Venturi, di una stretta sinergia tra pubblico e privato che non è per niente scontata oggi”

“I miei più sentiti complimenti al Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini per l’ambizioso progetto che difatti è possibile solo quando la Politica dimostra di mantenere le promesse”.

“È singolare che in queste ore i sostenitori dell’amministrazione di Figline abbiano iniziato a criticare questo progetto additandolo come inutile, troppo grande, non adeguato, costoso”.

“Mentre a Montevarchi si progetta il futuro del ciclismo regionale e nazionale, sport seguitissimo nel Valdarno, non solo ma, a Cavriglia si farà la Cittadella dello Sport che doveva essere realizzata nel nostro Comune, a Figline stiamo ancora a discutere su come attraversare un torrente di 30 metri. La città dello sport a Figline avrebbe dovuto essere realizzata già negli anni ottanta perché presente nei programmi elettorali. In particolar modo si parlava della piscina olimpionica che avrebbe dovuto nascere in zona stadio. Una piscina attesa ormai da molti anni da tutti i cittadini.”

Ritornando a Montevarchi, Il progetto del nuovo impianto olimpionico è stato presentato nei giorni scorsi, lo ricordiamo, in Comune a Montevarchi, in Provincia ad Arezzo ed in Regione.

“La proposta di realizzare un velodromo a Montevarchi, afferma in un’intervista il sindaco Silvia Chiassai Martini, nasce all’interno della Commissione Futura, grazie al Prof. Giovanni Faccenda, noto critico d’arte ma anche grande appassionato di ciclismo, per dare una risposta a 41 società della nostra provincia. Una struttura per il ciclismo su pista al servizio di tutta la Toscana ed il centro Italia. Il progetto nelle settimane scorse è stato presentato al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il quale si è dimostrato favorevole alla realizzazione e al finanziamento regionale”.

“Il velodromo cambierà il futuro della nostra città che considera il ciclismo da sempre, uno sport d’eccellenza”. “Sarà un centro polifunzionale, conclude Chiassai, dovrà ospitare non solo il ciclismo ma altre discipline sportive, grandi eventi, come mostre, spettacoli, durante tutto l’anno.

Sarà un luogo sicuro dove allenarsi, un luogo di ritrovo internazionale, abbiamo già individuato la zona dove realizzare l’impianto, Montevarchi Nord, un punto di facile accesso da tutte le parti d’Italia. Un luogo di formazione per le nuove generazioni sportive”.