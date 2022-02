Riparte bene il Tennistavolo Valdarno: due vittorie su due incontri

Come previsto, nel fine settimana di sabato 5 e domenica 6 febbraio 2022 sono riprese tutte le attività agonistiche regionali di tennistavolo.

Le squadre del TT Valdarno sono ripartite alla grande vincendo due incontri su due disputati. La D2 mantiene la seconda posizione in classifica (dietro al TT Arezzo) grazie alla netta vittoria casalinga di sabato 5 febbraio sul Tennistavolo Siena per 5 a 2: tre punti di Giulio Fabbrini e un punto a testa per Andrea Baldini Tosi e Mirko Tortoli.

Domenica 6 vittoria ancora più netta per la squadra che milita in D3: 5 a 1 ad Arezzo con due punti a testa di Momar Diop e Antonio Fabbrini e un punto per Lorenzo Innocenti.

Nella foto di un momento dell’incontro di D2 tra Giulio Fabbrini (TT.Valdarno) e Luciano Lamioni (TT. Siena).