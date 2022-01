Il rave di Poti: cessata la musica e sgomberato lo stabilimento della Fontemura

AREZZO – Cessata la musica e sgomberato lo stabilimento della Fontemura a Poti dove centinaia di giovani si erano dati appuntamento per un rave non autorizzato di fine anno: adesso sono in corso le procedure di identificazione per gli atti consequenziali.

E il vicesindaco di Arezzo Lucia Tanti torna ad esprimere il proprio ringraziamento alle Forze dell’Ordine: “In meno di 20 ore è stata affrontata e risolta, con straordinaria professionalità una situazione difficile che avrebbe potuto avere conseguenze pesanti.

Un lavoro paziente e coordinato da parte di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, e con loro i sanitari dell’emergenza urgenza, ha consentito di affrontare una situazione complessa e ripristinare l’ordine con pieno successo e modalità impeccabile. A loro, il ringraziamento della Amministrazione Comunale e dell’intera Città”.