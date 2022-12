Il Rotary Club Arezzo ancora a fianco dei più bisognosi

Il Rotary Club di Arezzo, ancora in campo a fianco delle persone in difficoltà, ha offerto e servito la tradizionale cena ai frequentatori della Caritas diocesana di San Domenico ad Arezzo. Ieri sera infatti i soci del Club hanno quindi distribuito la cena ai senza tetto in collaborazione con la Caritas aretina. Insieme ai numerosi soci volontari rotariani c’erano anche dei giovanissimi che hanno partecipato con entusiasmo dimostrando una grande sensibilità per i più bisognosi.

l presidente Rotary Alberto Papini ha ricordato come “da anni ormai si è creato questo ottimo rapporto tra il nostro Club e la Caritas aretina, attraverso questo servizio presso la mensa di San Domenico, un evento che non è solo di soddisfazione generale per la realizzazione di un service decisamente rotariano nello spirito, ma che costituisce per ognuno di noi anche un importante e emozionate momento di condivisione e dialogo”.

Alessandro Buti della Caritas Diocesana, dal canto suo, ha sottolineato “la puntualità con la quale il Rotary Club Arezzo interviene quando si manifestano le varie necessità per chi ha bisogno, e la soddisfazione per questo rapporto che va avanti ormai da anni con una collaborazione positiva e utile per la promozione di una migliore qualità della vita delle persone in difficoltà”.