Inaugurata la panchina arcobaleno nei giardini di via Genova

Per sensibilizzare sul tema della lotta contro l’omotransfobia e le violenze di genere, l’associazione Cittadini attivi – angeli del bello ha collocato una nuova panchina arcobaleno a San Giovanni Valdarno. L’inaugurazione insieme all’assessore alle pari opportunità Laura Ermini

E’ stata inaugurata ieri la nuova panchina arcobaleno nei giardini di via Genova. Un piccolo simbolo colorato che, oltre ad arricchire e ravvivare la zona, richiama l’attenzione contro la violenza omo-transfobica. Le panchine arcobaleno, infatti, al pari delle panchine rosse, sono ormai diffuse nei grandi e piccoli centri d’Italia, collocate in diversi punti delle città per disseminare la cultura del rispetto.

“Abbiamo inaugurato una nuova panchina arcobaleno nei giardini di via Genova – commenta l’assessore alle pari opportunità Laura Ermini che ha partecipato con entusiasmo all’evento – una panchina per i diritti e contro ogni discriminazione e violenza basate su orientamento sessuale o identità di genere contro ogni forma di violenza e discriminazione contro le soggettività lgbtqia+.

Anche il Comune di San Giovanni Valdarno è in prima linea contro l’omolesbobitransfobia e per garantire piena uguaglianza tra tutte le cittadine e i cittadini, cosa che dovrebbe essere sempre la missione di un’amministrazione pubblica. Il Comune ha aderito alla rete Re.A.dy. ed è sicuramente protagonista di quelle battaglie per i diritti e l’uguaglianza che sono nel dna del nostro territorio.

Riteniamo, infatti, doverosa, soprattutto per le nuove generazioni, ogni forma di sensibilizzazione che ponga al centro la persona e che vada in direzione contraria ad ogni tipo di discriminazione e di violenza e le panchine arcobaleno, rappresentano simbolicamente la lotta contro la violenza omotransfobica. Un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo all’associazione Cittadini Attivi – Angeli del Bello di San Giovanni Valdarno che ha lavorato per la realizzazione della panchina”.