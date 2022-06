La Juniores si ferma ai quarti. Ad Arezzo la spunta la Pro Livorno

Finisce ai quarti di finale l’avventura dell’Arezzo nella fase finale del campionato Juniores Nazionale. I ragazzi di mister Zurli pagano un avvio sotto tono con gli ospiti che vanno per due volte in gol nel giro di 17 minuti. Non basta nel finale del primo tempo il gol di Manchia per riequilibrare le sorti della contesa. Nella ripresa l’Arezzo ci prova ma non va oltre ad un palo di Pincini e ad un paio di conclusioni di Castaldo ben parate da Bettarini. La Pro Livorno si qualifica così per le semifinali.

SECONDO TEMPO

90’+6′ – E’ finita. L’Arezzo esce dalla fase finale, in semifinale ci va la Pro Livorno.

90′ – L’arbitro concede sei minuti di recupero.

86′ – Castaldo si gira in area su assist di Morales ma Bettarini vola e devia la conclusione.

65′ – Punizione dalla destra di Morales alta sulla traversa.

55′ – Castaldo si libera in area ma Bettarini è bravo in uscita a respingere coi piedi il tiro del centravanti amaranto.

48′ – Ottima azione di Pincini che salta secco un avversario e dal vertice destro dell’area calcia secco con la palla che trova il palo alla destra di Bettarini.

PRIMO TEMPO

45′ + 2 – Finisce il primo tempo con gli ospiti in vantaggio.

45′ – L’arbitro concede due minuti di recupero.

42′ – GOL AREZZO – Manchia è abile a girare di testa in area una punizione di Dema anticipando l’uscita di Bettarini e dimezzando così lo svantaggio.

32′ – Occasione ospite con Di Fiandra che corre sul filo del fuorigioco contratato da De Pellegrin che ne limita la conclusione parata da Balucani.

30′ – Morales calcia di prima intenzione un maldestro rinvio di un difensore ospsite ma la conclusione è centrale e Bettarini alza sopra la traversa.

17′ – GOL PRO LIVORNO – Filtrante in area di Razzauti che trova pronto Guerriero. Il numero 7 labronico stoppa e conclude alle spalle di Balucani.

11′ – Primo acuto amaranto con Morales che parte dalla destra, si accentra superando un paio di avversari e conclude dal limite con la palla che esce di un soffio alla destra di Bettarini.

6′ – Ancora Pro Livorno pericolosa con Taloni che lanciato in contropiede rientra su De Pellegrin e chiama Balucani alla presa a terra.

1′ – GOL PRO LIVORNO – Cross dalla sinistra di Di Fiandra che trova Sottoscritti in area. Stop e conclusione incrociata che supera Balucani.

AREZZO (4-3-3): 1 Balucanii; 2 Manchia, 6 De Pellegrin, 5 Stopponi, 3 Maloku; 4 Costantinii (dal 88′ Osakwe), 10 Pincini, 8 Dema (dal 58′ 17 Bonavita); 7 Morales, 9 Castaldo, 11 Imparato .

A disposizione: 12 Ermini, 13 Di Gregorio, 14 Barbagli, 15 Scichilone, 16 Costanzo, 18 Pino, 20 Borrelli.

Allenatore: Jody Zurli.

PRO LIVORNO (4-2-3-1): 1 Bettarini, 2 Solari, 3 Porcellini, 4 Pasquini, 5 Fraschi, 6 Fancelli, 7 Guerriero (dal 58′ 13 Figoli), 8 Sottoscritti, 20 Taloni (dal 58′ 17 Dussol), 10 Razzauti (dal 90′ 18 Monteleone), 11 Di Fiandra (dal 71′ 19 Liguori).

A disposizione: 12 Tirabassi, 14 piu, 15 Palminteri, 16 Pappalardo, 9 Lucchesi.

Allenatore: Federico Bandinelli

ARBITRO: Erminio Cerbasi di Arezzo (Luca Laganà di Siena – Lorenzo Guiducci di Empoli).

RETI: 1′ Sottoscritti, 17′ Guerriero, 42′ Manchia

Note – Recupero: 2′-6′. Angoli: 4-3 . Ammoniti: 70′ Frasch, 74′ Morales, 81′ Figolii. Espulsi: 92′ Morales