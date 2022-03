La Fondazione Meyer ringrazia il Circolo Fanin

di Laura Privileggi

L’Onlus Circolo MCL Fanin di Figline Valdarno con grande determinazione e generosità ha donato quest’anno grazie al progetto “Insieme per il bene sociale” e alla sua responsabile Francesca Sottili, una cospicua cifra all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze il quale, ancora una volta ringrazia con il cuore.

Si tratta di 35.000 Euro tutti destinati alla ricerca che la Fondazione Meyer sta portando avanti da molti anni.

“La Fondazione Meyer nasce nel luglio dell’anno 2000 come supporto all’attività di comunicazione, marketing e raccolta fondi per il Meyer, l’Ospedale dei bambini che si trova a Firenze, punto di riferimento per la pediatria nazionale ed europea per la ricerca, per le metodologie innovative di cura e per l’accoglienza del bambino.”

“L’Ospedale Pediatrico Meyer rappresenta un’eccellenza sanitaria e la Fondazione lo sostiene con azioni di alto livello che lo qualificano maggiormente sotto il profilo tecnico, scientifico e sociale tale da renderlo sempre più apprezzato e caro all’opinione pubblica.”

“La Fondazione Meyer, da sempre sta dalla parte dei bambini ed opera esclusivamente a favore dell’Ospedale Meyer di Firenze. Svolge attività di raccolta fondi con strumenti di marketing sociale, comunicazione e rapporti di partnership fra il settore profit e il non profit.

Inoltre, continua con forza a sostenere la ricerca scientifica per uno sviluppo clinico e tecnologico e fra le tante cose anche rendere più confortevole l’ambiente ospedaliero e la permanenza dei bambini e delle loro famiglie in ospedale.”

Il Circolo Fanin, con il suo presidente Giovanni Manuelli, promuove attività culturali e sociali, alla raccolta fondi da destinare al Meyer, hanno partecipato associazioni del territroio, privati, imprese, eventi teatrali, il Coro del Teatro Garibaldi diretto da Alessandro Papini e le scuole. Gli studenti dell’ISIS “Giorgio Vasari Sezione Alberghieri” sono stati gli interpreti con i loro manicaretti del “Gala Dinner Insieme per il Meyer” tenutosi a Firenze di recente.

Il progetto “Insieme per il bene sociale” ci spiega Francesca Sottili, prosegue il suo cammino a fianco della ricerca. Il prossimo appuntamento sarà a Lucca il 7 e 8 maggio alla manifestazione “Lucca bimbi”. “Siamo ospiti della manifestazione, si tratta di un evento dedicato ai bambini e alle famiglie da non perdere, con un programma ricco di aree didattiche, creative, culturali e sociali. Lo spettacolo nello spettacolo. Un percorso emozionante tra fiaba e realtà.”