Pallone d’Oro: Alessandro Bega secondo finalista

Si è chiusa alle 12 in punto di oggi la seconda semifinale per il Pallone d’Oro dei dilettanti. In gara i difensori aretini più votati nel corso delle nomination come Alessandro Bega del Terranuova Traiana, Simone Giustini della Sansovino e Tommaso Undini del Subbiano. Ad avere la meglio, con 87 voti, è stato Alessandro Bega che diventa quindi il secondo finalista dopo Francesco Tegli, portiere della Castiglionese.

Ad Alessandro e a tutti gli altri semifinalisti complimenti e in bocca a lupo per il proseguo della stagione.

Questa sera alle ore 21 prenderà il via la seconda semifinale per il Pallone d’Oro femminile, in gara le migliori centrocampiste. Il Pallone d’Oro maschile invece tornerà in scena il prossimo 3 aprile con la semifinale riservata ai migliori centrocampisti.

COME SI VOTA

È necessario andare sulla pagina Facebook del Gran Galà del Calcio Aretino. Ad ogni giocatore è abbinata una reaction. Andando sull’icona ‘Mi piace‘ possiamo scegliere la reaction da abbinare al nostro calciatore preferito.

Attenzione però. È assolutamente vietato comprare voti o reaction pena l’esclusione della calciatrice o del calciatore in corsa per il premio.

PALLONE D’ORO FEMMINILE – Le semifinaliste

CENTROCAMPISTI

PAGANINI Carolina [ACF Arezzo] 74 voti

VERDI Laura [ACF Arezzo] 74 voti

CASINI Maria Stella [Aquila Women] 75 voti

BARACCHI Carolina [Sansovino Women] 84 voti

ATTACCANTI

RAZZOLINI Costanza [ACF Arezzo] 79 voti

IANNETTA Federica [Aquila Women] 80 voti

CECCARELLI Martina [ACF Arezzo] 92 voti

PALLONE D’ORO MASCHILE – I semifinalisti

CENTROCAMPISTI

D’ABBRUNZO Vincenzo [Montagnano] 62 voti

MARZI Nicola [Terranuova Traiana] 46 voti

BENUCCI Massimiliano [Olimpic Sansovino] 44 voti

CAPPELLI Mattia [Olimpic Sansovino] 44 voti

KOL Nikolla [Olimpic Sansovino] 44 voti

ATTACCANTI

FALOMI Nicola [Castiglionese] 73 voti

VASSEUR Tony [Olimpic Sansovino] 70 voti

BAGLIONI Elia [Alberoro] 64 voti