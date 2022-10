“La libertà di autodeterminazione sotto il profilo giuridico e sanitario: da Antigone a lppocrate” è il titolo dell’evento organizzato dal Comitato Diritti Umani di Padova e dalla Confederazione Legale per i diritti dell’uomo, venerdì 28 ottobre 2022 dalle ore 14.30 presso il Palazzo della Gran Guardia in piazza Brà a Verona.

Incontro trasmesso anche online su piattaforma zoom.

La partecipazione all’evento su Zoom potrà essere prenotata tramite mail da inviare a [email protected] unitamente al pagamento del contributo di €12 da versarsi alle coordinate: IBAN: IT13J0501812101000017178237.

I prestigiosi relatori sono:

Daniele Trabucco, Professore strutturato di Diritto Pubblico Comparato presso la SSML/Istituto ad Ordinamento universitario san Domenico” di Roma e Vice-Referente del Campus universitario “Unidolomiti* di Belluno;

Olga Milanese, Avvocato del foro di Salerno Presidente Ass. Umanità e Ragione;

Mariarosa Pipponzi, Magistrato presso il Tribunale di Brescia;

Giovanni Zampini, Professore associato di Diritto del Lavoro presso l’Università Politecnica delle Marche;

Paolo Bellavite, Ricercatore indipendente, già professore di Patologia Generale presso l’Università di Verona e cultore della materia fino al giugno 2021;

Joseph Tritto, Professore in Micro e NanoTecnologie in Medicina (UK ed India) – Chirurgo Uro-Andrologo, Presidente WABT (INSULA, NGOs House, UNESCO), Parigi;

Giuseppe Barbaro, Dirigente medico ospedaliero – specialista in medicina interna e cardiologia.