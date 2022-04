La replica di un docente dell’ITIS alla manifestazione davanti all’istituto Galileo Galilei di Arezzo

“In relazione all’articolo apparso ieri sul vostro sito e sperando vogliate dare il massimo risalto anche a questa notizia, invio la splendida risposta degli studenti dell’ITIS all’indegna gazzarra inscenata ieri mattina davanti (e quasi dentro) alla nostra scuola da un gruppo di no-vax, no-mask, no-green pass e via dicendo.

Mi meraviglio che la questura abbia autorizzato questa squallida messa in scena proprio davanti ad una scuola. Il risultato è stato che in almeno dodici classi, quelle con le finestre sul fronte dell’Istituto, per oltre due ore non si è potuto far lezione per gli schiamazzi, le urla, i farneticanti slogan, i cori di quegli esagitati.

Spero che la dirigenza abbia pensato di denunciarli per interruzione di pubblico servizio.

Bene ha fatto il mio sindacato, la FLC-CGIL, a esprimere solidarietà al dirigente scolastico.”

Roberto Del Gamba

Docente ITIS