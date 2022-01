AREZZO. La Scuola Basket Arezzo torna in campo nei campionati regionali giovanili. La ripresa delle partite dopo lo stop natalizio era stata posticipata a causa della situazione sanitaria, ma l’attesa sta volgendo al termine: sabato 29 e domenica 30 gennaio sono le date fissate per la ripartenza delle diverse categorie dall’Under13 all’Under19.

I cestisti della Sba, dunque, potranno vivere le emozioni di ritornare in campo e di confrontarsi con coetanei di tutta la Toscana con l’obiettivo di dar seguito ad una prima fase di stagione che aveva regalato soddisfazioni in termini di risultati e di crescita del movimento giovanile. La società aretina, infatti, ha nuovamente superato la soglia dei trecento tesserati dal minibasket Nova Verta alla serie C Amen, tornando ai numeri precedenti alla pandemia anche in virtù di un intenso lavoro svolto nelle scuole con i progetti condotti da Erik Maccanti.

Il prossimo fine settimana vedrà quattro formazioni impegnate nel Campionato Toscano Silver, a partire dall’Under13 di Michele Roggi che sfiderà la Resco Reggello in uno scontro di alta classifica tra due formazioni al comando del girone. Al primo posto è assestata anche l’Under16 Chimet di Mirko Pasquinuzzi che è ancora imbattuta e che vivrà una trasferta sul campo dei fiorentini dell’Affrico, mentre l’Under19 Tecnoil e l’Under15 Galvar guidate da Maccanti disputeranno entrambe le prossime partite contro il Terranuova Basket. L’Under14 di Umberto Vezzosi, infine, sarà impegnata contro la capolista Abc Castelfiorentino nel Campionato Toscano Elite.

A completare il quadro del settore giovanile sono le due formazioni di punta dell’Under19 Rosini di Marco Evangelisti e dell’Under15 Rosini di Vezzosi che, militando nei massimi campionati d’Eccellenza, hanno continuato a giocare senza interruzioni e sono entrambe a metà classifica tra le squadre ancora in corsa per rientrare tra le migliori che meriteranno l’accesso alla seconda fase.