Pratovecchio Stia: si inaugura uno spazio per lo smart working con l’avvocato Maria Romano

Lo smart working presso Officine Capodarno si inaugura con l’Avvocato Maria Romano che in questi giorni sta prendendo ufficialmente posto in uno degli spazi messi a disposizione da un bando promosso qualche mese fa dal Comune di Pratovecchio Stia.

Maria Romano ha origini casentinesi – i nonni erano dell’Alto Casentino – e oggi dopo essere diventata madre, ha deciso di venire in Casentino per vivere e lavorare con il marito americano.

Maria, che si occupa di Diritto Civile e Tributario, ha uno studio legale a Firenze e collabora anche con studi di Milano.

L’Avvocato Romano commenta: “Abbiamo deciso con mio marito di far crescere qua nostro figlio. Con grande soddisfazione ho scoperto il servizio offerto dal Comune e da Officine Capodarno. Questa postazione mi consente di coordinare la mia attività lavorativa collocata da più parti e insieme conciliare anche la mia funzione genitoriale consentendo a mio figlio di vivere e crescere in un vero paradiso”.

Il Sindaco di Pratovecchio Stia Nicolò Caleri che ha voluto portare il suo personale saluto e quello di tutta la comunità alla nuova arrivata commenta: “Oggi è un giorno importante per noi. Il percorso di Officine Capodarno è nato per ripopolare le nostre zone e questo progetto dello smart working oggi dimostra che la direzione presa è quella giusta. L’Avvocato Romano è l’esempio vivente del messaggio che vogliamo dare noi sindaci delle Aree Interne, ovvero attirare famiglie come quella di questa professionista, che possono abitare in montagna e al contempo, coordinare il lavoro in varie parti d’Italia. Quello verso la montagna è un passo e passaggio molto significativo che porta, come detto dallo stesso Avvocato, ad una qualità di vita che non ha pari in altre situazioni”.

Il bando per lo smart-working ancora aperto, rientra pienamente nelle finalità di Officine Capodarno, ovvero ampliare le opportunità lavorative dei cittadini delle zone montane, nell’ottica di contrastare lo spopolamento che questi territori stanno vivendo o attirare famiglie dall’esterno.

Ogni postazione ha a disposizione uno spazio adeguato con tavolo, sedie e connessione wi-fi. Sono a disposizione anche una stampante e fotocopiatrice in comune.

Il costo dell’affitto, comprensivo di pulizia, è di 50 euro mensili. Officine mette, tuttavia a disposizione degli assegnatari, anche altri spazi e beni comuni come l’aula magna, possibilità di organizzare corsi o piccoli eventi, ma anche un primo confronto sulla propria attività lavorativa con gli esperti di Officine.

I soggetti interessati possono presentare la domanda di ammissione compilando il modulo allegato al bando scaricabile dal sito del Comune: https://www.comune.pratovecchiostia.ar.it/hh/index.php