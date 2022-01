La Toscana passa in zona gialla con lunedì 10 gennaio. Mentre Il nuovo Centro Vaccinale Valdarnese continua a pieno ritmo il suo lavoro

di Laura Privileggi

Il sistema dei colori delle regioni che ci accompagna da due anni si azionerà anche nella nostra regione oltre che in Emilia Romagna, Abruzzo e Valle D’Aosta. Infatti negli ultimi giorni sia nella Provincia di Arezzo che in quella di Firenze sono state accertate diverse persone positive al virus.

Il presidente della Regione Eugenio GIANI commenta così il nuovo, triste record registrato oggi con quasi 19 mila nuovi positivi individuati in un giorno: “Abbiamo dei dati chiaramente alti. “Era un po’ nelle nostre previsioni, complice il giorno dell’Epifania perché sapevamo che dopo i giorni di festa si sarebbero accumulati i tamponi da processare ed inoltre c’è stato un più alto contatto fra la popolazione”.

Sono circa 470.590 i casi di positività al Coronavirus registrati negli ultimi giorni in Toscana.

Nelle ultime ore sono stati effettuati 31mila tamponi .Sono stati eseguiti 18.580 tamponi molecolari e 12.471 tamponi antigenici rapidi, di questi il 24,4% è risultato positivo.(4.769 confermati con tampone molecolare e 2.798 da test rapido antigenico).

L’età media dei 7.567 nuovi positivi è di 39 anni circa (20% ha meno di 20 anni, 29% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).

Il tasso dei nuovi positivi è 24,37% (64,8% sulle prime diagnosi).

Nel frattempo il nuovo centro vaccinale di Figline – Incisa continua incessantemente con il suo lavoro ed è in pieno svolgimento. Il nuovo hub collocato nella zona industriale di Lagaccioni in via Brodolini 8, copre fino a 700 dosi vaccinali al giorno.

L’Hub di Figline e Incisa Valdarno è disponibile per seconde e terze dosi programmate e in open day per le prime dosi. L’allestimento è composto da 5 box vaccinali per una copertura stimata di 700 vaccini al giorno.

Medici, infermieri, operatori sanitari e personale operativo lavorano a pieno regime dal 3 gennaio, dall’accoglienza alla somministrazione delle dosi. Il centro vaccinale è aperto 6 giorni su 7 (chiuso la domenica) dalle 8 alle 20.

Nella zona fiorentina sud est inoltre, presso lo Spoke di Reggello si effettuano anche le vaccinazioni pediatriche per la fascia 5-11 anni. Il punto vaccinale che si trova presso la Biblioteca Comunale, è dedicato alle sole vaccinazioni pediatriche.

è aperto 7 giorni su 7 in orario 8-20, è disponibile per prime, seconde e terze dosi programmate e raggiunge una copertura vaccinale giornaliera di 700 dosi.

Asl Toscana Centro – Firenze