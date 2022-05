L’aretino su Rai2: Ilaria Salvadori porta a “I Fatti Vostri” il Maggengo aromatizzato

La provincia di Arezzo è andata in onda su Rai2 a I Fatti Vostri, la Piazza più conosciuta d’Italia. Ilaria Salvadori, imprenditrice agricola di Cortona (AR), dove tra l’altro conduce la sua “Fattoria Bistecca”, ha portato nella tv nazionale il Maggengo, formaggio aromatizzato con le erbe di prato pascolo.

Ieri mattina alle 12:15, dagli studi televisivi di via Teulada 66, il racconto nella rubrica “Formaggi d’Italia” fatto dalla giovane casara è entrato nelle case degli italiani, partendo proprio dallo storico programma di Michele Guardì dove, con le mani in pasta, o meglio, in pasta di formaggio, la conduttrice Anna Falchi e Manuel Lombardi, tutor nazionale di Coldiretti, hanno accompagnato l’imprenditrice aretina nella sua dimostrazione.

“E’ stata una bellissima esperienza poter portare in tv il mio lavoro quotidiano, con il Maggengo, un formaggio molto particolare, fatto con il latte di pecora a latte crudo, avvolto nelle erbe primaverili come borragine salvia, rosmarino o camomilla tipiche del mese di maggio. Questo squisito formaggio è prodotto secondo un tradizionale processo di lavorazione completamente manuale che lo rende unico, spiegarlo difronte alle telecamere nazionali è stato molto emozionante – commenta Ilaria – ma allo stesso tempo anche momento di grande soddisfazione, nella mia famiglia siamo infatti casari da ben quattro generazioni e quello che so fare oggi nella lavorazione del formaggio lo devo molto alla mia bisnonna che sarebbe stata davvero orgogliosa di vedermi oggi in televisione”.

Ed infatti dagli studi televisivi più conosciuti del nostro Paese, proprio sotto al balconcino del celebre “Comitato”, Ilaria ha spiegato il processo di lavorazione di questo formaggio, insieme a lei la bravissima Anna Falchi, che si è cimentata nella lavorazione per illustrare al pubblico come poterlo stagionare anche a casa.

“In questi anni Coldiretti Arezzo mi ha aiutato molto nel crescere anche attraverso il percorso televisivo – spiega la giovane imprenditrice – dalle telecamere degli studi locali infatti dove ho iniziato oggi sono arrivata a quelle nazionali, grazie anche alla formazione fatta con i corsi di Cuoco Contadino con Terranostra e Campagna Amica e le iniziative di carattere promozionale abbiamo sempre provato ad unire tradizione ed innovazione e devo dire che l’opportunità de I Fatti Vostri è stata proprio un connubio di questi due aspetti, il saper fare, abbinato ad il saperlo raccontare, la comunicazione ci insegna oggi che queste sono le fondamenta per la valorizzazione delle nostre aziende e delle nostre attività esperienziali, sempre più ricercate dai turisti provenienti da tutto il mondo che visitano oggi il nostro territorio e che ci chiedono proprio questo, poter vivere delle esperienze”.