L’Arezzo supera in amichevole 5-0 la Castiglionese: azioni salienti e tabellino

90′ – Termina qui la seconda amichevole del Cavallino. L’Arezzo supera 5-0 la Castiglionese.

78′ GOL AREZZO: Pattarello su rigore batte Ermini.

75′ – Ritmi più blandi adesso con l’Arezzo che prova a rendersi pericoloso con il fraseggio.

60′ GOL AREZZO: Bianchi dal limite segna la quarta rete per il Cavallino.

55′ GOL AREZZO: Castaldo entra in area e lavora un pallone per Forte che si coordina e batte di prima intenzione Ermini.

47′ GOL AREZZO: incornata vincente di Boubacar.

46′ – Girandola di sostituzioni tra le fila delle due formazioni.

45′ – Finisce il primo tempo con l’Arezzo avanti per 1-0.

44′ – Convitto crossa per Lazzarini che per poco non riesce a deviare in rete.

40′ – Ancora un affondo del Cavallino sulla destra, con Poggesi che entra in area ma non riesce a crossare.

32′ – Gaddini va via sulla destra e mette al limite per Castiglia che calcia centralmente.

30′ – Gaddini appoggia al limite per Convitto che di piatto si vede respingere il tiro di piatto destro.

28′ – Ancora Settembrini dal limite, tiro centrale bloccato da Tegli.

29′ – Damiani conquista una punizione dal limite al termine di un contropiede.

25′ – Berneschi lascia partire un tiro di prima intenzione sul cross di Redi, Falomi devia in rete ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

22′ GOL AREZZO: sponda di Diallo, Settembrini viene servito in area e trova il gol.

19′ – Settembrini su punizione impegna Tegli.

12′ – Altra occasione per Diallo che arriva a tu per tu con Tegli che in uscita manda il pallone in angolo.

8′ – Ancora Diallo, questa volta il colpo di testa su cross di Settembrini è respinto da Tegli.

7′ – Contropiede Arezzo con Diallo che parte sul lancio di Gaddini e arriva in area viola, pallone a fil di palo.

3′ – Convitto di prova dal vertice sinistro dell’area di rigore ma non trova la porta.

2′ – Redi va via in velocità, Falsettini sporca il cross e la difesa amaranto allontana.

1′ – Inizia la partita.

CASTIGLIONESE (4-2-3-1): 1 Tegli; 2 Zucchini, 5 Menchetti, 6 Giorgi, 3 Calosci; 4 Berneschi, 8 Tacchini; 7 Redi, 10 Pincini, 11 Capogna; 9 Falomi.

Entrati: 12 Ermini, 13 Viciani, 14 Lombardi, 15 Menci, 16 Luconi, 17 Gregori, 18 Nero, 19 Sinani, 20 Jatmir.

Allenatore: Roberto Fani.

AREZZO (4-3-3): 1 Falsettini (1′ st 22 Viti; 30′ st 12 Di Furia); 15 Poggesi (1′ st 20 Zona), 17 Lazzarini (1′ st 24 Ceccherini; 30′ st Di Gregorio), 13 Bruni (1′ st 4 Risaliti), 3 Lorenzini (1′ st 23 Pericolini); 8 Settembrini (1′ st 14 Forte; 30′ st Zhupa), 21 Castiglia (1′ st 5 Bianchi), 18 Damiani (1′ st Dema); 7 Convitto (1′ st 10 Pattarello), 19 Diallo (1′ st 9 Boubacar), 11 Gaddini (1′ st 16 Castaldo).

Allenatore: Paolo Indiani.

RETI: pt 22′ Settembrini; st 2′ Boubacar, 10′ Forte, 15′ Bianchi, 33′ Pattarello rig.