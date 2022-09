Lavori di manutenzione alla rete idrica, le modifiche alla circolazione sul ponte Pertini

Sono in corso in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica del Comune di San Giovanni Valdarno. Per permettere lo svolgimento degli interventi in sicurezza, sul ponte Pertini, fino al 30 settembre (e comunque fino al termine dei lavori), dalle 8,30 alle 12 e dalle 14 alle 17, è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, nella corsia di marcia con direzione via 7 fratelli Cervi – Lungarno Don Minzoni. In alternativa, per poter oltrepassare l’Arno, tutti i veicoli potranno utilizzare il ponte Ipazia d’Alessandria.

Le auto in sosta saranno rimosse con carro attrezzi e le spese di rimozione saranno a carico dei trasgressori. Gli operatori della polizia municipale e gli altri appartenenti agli organi di polizia stradale sono incaricati di far rispettare obblighi, divieti e limitazioni.

La raccomandazione per gli automobilisti è quella di prestare massima attenzione alla segnaletica stradale.