Nasce la ProLoco di Bucine con la prima edizione di “Bucine in Festa”

Al via la prima edizione di “Bucine in Festa”

Si è costituita nel corso degli scorsi giorni, anche per volontà di un gruppo di giovani cittadini, la ProLoco di Bucine.

Ad avviare questo iter è stata l’Amministrazione comunale che, durante un incontro pubblico, ha promosso la nascita di un Comitato Costituente. Lo step successivo è stato quello di indire, ad agosto, un’assemblea pubblica a cui hanno partecipato un centinaio di persone e contestualmente alla quale è stato approvato lo statuto ed è stato eletto il Consiglio Direttivo.

“Era importante avere anche a Bucine un soggetto come la ProLoco, deputata per statuto alla promozione e alla valorizzazione del territorio e dei sui prodotti, e mi fa enorme piacere vedere che tanti giovani hanno sposato con entusiasmo questo progetto” ha dichiarato Nicola Benini, sindaco di Bucine.

La neonata ProLoco, con il proprio consiglio direttivo, i 5 tavoli di lavoro e gli oltre 150 associati, si è attivata fin da subito per dialogare e collaborare con tutte le realtà del territorio con l’obiettivo di rilanciare gli eventi enogastronomici, sportivi e culturali rivolti ai cittadini e ai turisti.

Come primo segno concreto, la ProLoco si è resa disponibile per l’organizzazione della tradizionale festa di settembre, che si svolgerà dal 14 al 18 settembre, chiamata da quest’anno “Bucine in Festa”.

“Malgrado il poco tempo a disposizione, era importante festeggiare nelle date della consueta Festa del Perdono, e abbiamo realizzato un programma con numerosi eventi che faccia rivivere a tutto il paese un clima di festa e convivialità” ha dichiarato Niccolò Felloni, neo presidente della ProLoco.