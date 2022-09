Leonardo Paez chiude alla grande l’Umbria Crossing

Dopo lo straordinario successo del trail running, alla domenica è toccato agli specialisti della Mtb esibirsi nel quadro dell’Umbria Crossing Outdoor Festival, la grande manifestazione offroad di Bettona che ha portato migliaia di appassionati dello sport all’aria aperta a competere o semplicemente a divertirsi nel cuore della Valle Umbra, nei territori al confine fra Umbria e Toscana.

La quinta edizione della Bettona Etruscan Mtb ha avuto protagonisti d’eccezione, con la gara principale, quella sui 70,3 km per 2.850 metri di dislivello che ha avuto un podio di grandissimo prestigio. A vincere è stato il pluricampione del mondo Marathon, il colombiano Leonardo Paez (Soudal Leecougan) che ha letteralmente fatto il vuoto alle sue spalle sfiorando addirittura il limite delle 4 ore, mancato per l’inezia di 11 secondi. Piazza d’onore per il campione italiano di ciclocross Jakob Dorigoni (Torpado Sudtirol) a 13’52” con appena 5” di margine su Massimo Rosa, compagno di colori del vincitore e reduce dalla vittoria nella GF di Monte San Giorgio della domenica precedente. In campo femminile ritorno al successo per l’ex campionessa europea, la lituana Katazina Sosna (Torpado Sudtirol) in 5h37’24” con 59’37” su Cristiana Lippi (Ciclissimo Bike Team).

La gara perugina, inserita nei circuiti Rampitek e Umbria Challenge, prevedeva altri due percorsi. In quello Hard di 50,2 km per 1.950 metri prima posizione per Lorenzo Allodi (Chero Group Team Sfrenati) in 3h00’20” con 10’38” su Matteo Spinetti (Ciclissimo Bike Team) e 17’50” su Manuel Pesci (B-Team). Nel tracciato Soft di 30,1 km per 1.300 metri successo a Alessandro Suriani (TM3 Training) in 2h36’00”, alle sue spalle Marco Coletti (Vastese Racing Bike) a 1’39” e Samuele Angori (Free Bike Marsciano) a 4’52”. Qui anche una ragazza al traguardo, Martina Carta (FItlab Racing Team) in 4h02’05”.

Si chiude così un grandissimo evento di sport multidisciplinare, che ha contemplato anche altre manifestazioni come fitness, escursioni e altro ancora. Un grazie particolare va all’Amministrazione Comunale di Bettona, alla Pro Loco, alla Regione Umbria come a tutti gli sponsor e le associazioni che a vario titolo hanno contribuito all’enorme successo e alla grande risonanza che l’Umbria Crossing Outdoor Festival ha avuto, lanciandosi già verso la prossima edizione.