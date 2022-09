Una vera invasione di podisti: cronaca della quinta edizione del Bettona Crossing

Con le bellissime sfide sui 50 e 20 km del Bettona Crossing è entrata nel vivo la parte agonistica dell’Umbria Crossing Outdoor Festival, la grande manifestazione dedicata alla pratica dello sport offroad, nella natura e nel cuore della regione più verde d’Italia. Due giorni di gare, fra sabato e domenica, affrontando due delle discipline più praticate e amate nel panorama degli eventi di massa, il trail running e la mountain bike.

Prima giornata dedicata al Bettona Crossing, sfida sui 50 e 20 km, le due distanze che ormai fanno la storia del trail come anticamera delle sfide “extreme” di oltre 100 km. Tra le due gare sono stati ben 284 gli atleti arrivati al traguardo, un risultato davvero notevole per un evento che ormai richiama concorrenti da ogni parte d’Italia. La gara lunga, chiamata ad assegnare i titoli regionali per l’ultra trail, aveva un dislivello di 1.960 metri con un percorso completamente disegnato all’interno della Valle Umbra. Il tracciato alla fine ha premiato Giacomo Forconi (Trail Running Project) che in 4h22’49” ha fatto letteralmente il vuoto alle sue spalle, precedendo di ben 24’16” Lorenzo Trastulli (Trail Monti Simbruini-Tiger Team), terzo gradino del podio per Matteo Zucchini (Atl.Winner Foligno). Fra le donne conferma dopo il successo dello scorso anno per Giovanna Puma (Atl.Winner Foligno), che in 5h28’16” ha prevalso per 19’17” su Lorena Piastra (TX Fitness), salita di una posizione rispetto al 2021. Terza posizione per Ludovica Raggi (Molon Labe) a 59’14”.

Nello Shortrail degli Ulivi di 20 km per 870 metri prima posizione per Francesco Mallozzi (Pol Ciociaria Antonio Fava) che in 1h32’42” ha staccato di 1’42” Mario Maresca (Tornado) e di 1’53” Fabio Salotti (Gs Orecchiella). Anche in questo caso la prova femminile ha confermato il verdetto dello scorso anno con Patrizia Giannini ancora prima. La portacolori dell’Athl.Amelia ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1h59’58” precedendo di 8’26” Lucia Di Rienzo (Molon Labe) e di 13’00” Mponia Ventura (Molon Labe).

Domenica spazio alle mtb con la Bettona Etruscan Mountain Bike, anche questa alla sua quinta edizione. La gara è ormai un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati pur in un periodo di grandi concomitanze, basti pensare che domenica ci saranno altre 5 Granfondo sparse per l’Italia, pur nella giornata elettorale. Tre i percorsi per gli appassionati, in grado di soddisfare ogni tipo di biker: i più allenati si confronteranno sul percorso Extreme di 70,3 km con un dislivello di 2.850 metri; c’è poi l’Hard di 50,2 km per 1.950 metri, infine il Soft di 30,1 km per 1.300 metri che sarà aperto anche alle E-bike. Anche in questo caso in palio i titoli regionali, ma la gara è inserita anche nei circuiti Rampitek e Umbria Challenge. Appuntamento in Piazza Cavour, da dove verrà dato il via alle 9:00 per il tracciato lungo proseguendo poi con gli altri. Iscrizioni ancora aperte per chi vuole provvedere sul posto, ai costi rispettivi di 50, 35 e 30 euro.