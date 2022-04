Lezione di scrittura cinese con il professor Luo Chuilian della Wenzhou University

Il comparto di lingua cinese del corso di laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa, che si tiene ad Arezzo, ospita lunedì 11 aprile una lezione illustrativa e pratica sulla scrittura cinese. Il seminario, che si svolgerà alle ore 14.30 al Campus del Pionta (viale Cittadini 33), sarà tenuto dal professor Luo Chuilian dell’Università cinese di Wenzhou.

Sarà l’occasione per presentare la storia di oltre 3000 anni di scrittura e le diverse evoluzioni e rilevanza nella cultura contemporanea della scrittura cinese. L’evento si terrà in lingua cinese con traduzione simultanea in italiano.

Il professor Luo, oltre che docente della Wenzhou University, è membro della National Linguistic Society, ricoprendo il ruolo di Putonghua Proficiency Tester.

L’evento fa seguito al precedente incontro con la professoressa Wu Hairong sulla certificazione della lingua cinese, che si è tenuto la scorsa settimana.

Le relazioni tra l’Università di Siena e la cinese Wenzhou University sono già attive da diversi anni e si sono rafforzate nel tempo grazie anche ad alcune visite in Cina del Rettore Francesco Frati, dei precedenti Direttori del Corso di Laurea in Lingue per la Comunicazione e d’Impresa professor Roberto Venuti e professoressa Silvia Calamai, così come grazie all’impegno della professoressa Maria Omodeo, del dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne dell’Università di Siena.

Grazie all’accordo con l’ateneo cinese, dallo scorso settembre, i due docenti dell’ateneo cinese, la professoressa Wu e il professor Luo, sono attivamente coinvolti nell’attività didattica della lingua cinese presso la sede di Arezzo.