Linea di Kármán, il nuovo singolo di Massimo De Simone

di Roberto Fiorini

Linea di Kàrmàn è il nuovo singolo del cantautore Massimo De Simone.

Un testo scritto durante un volo intercontinentale, tra Roma e Bangkok.

La melodia e la musica composta in treno tra Roma e Milano.

Massimo De Simone si è lasciato ispirare dai panorami visti dal finestrino dell’aereo e del treno, mattutini, pomeridiani, serali, notturni, e dai rumori dei viaggi, dalle accelerazioni serrate e dalle improvvise pause, precedute da frenate.

Ne è nata così una canzone sui generis, con strofe incalzanti sostenute da suoni elettronici e moderni, ritornelli lenti e sognanti, ed un finale lungo e orchestrato, quasi colonna sonora.

Durante questi viaggi De Simone ha cercato di immaginare cosa si possa provare nel superare “La linea di Kàrmàn”, il punto di confine tra l’atmosfera terrestre e lo spazio profondo.

Il brano nasce dal desiderio di trovare un non-luogo in cui gli esseri umani non siano soggetti alle leggi della fisica, nel quale sia possibile comunicare con chi non utilizza le parole, abbracciare chi non è fatto di materia, immergersi in una felicità che non può esistere nella realtà, perché si scontra con limiti e vincoli insuperabili.

Oltre la Linea di Kàrmàn le barriere non esistono, e tutto può accadere.

Là è possibile incontrare le nostre fantasie, conoscere quelle creature fatte della stessa materia dei nostri sogni e parlare con loro, perché realtà e immaginazione si confondono e non possono essere distinte l’una dall’altra, e sono una cosa sola.

Il singolo “La linea di Kàrmàn”, al quale hanno collaborato Emiliano Ercoli alle tastiere e Paolo Grillo al basso e chitarre, è già disponibile sulle principali piattaforme di vendita digitale e di streaming.

Registrato e prodotto alle studio DoppoBemolle, il brano è stato masterizzato presso il KARIBU MASTERING STUDIO.