I Vigili del fuoco del comando di Arezzo, sede centrale, sono intervenuti alle ore 20:20 in località Alpe di Poti in Via di Peneto, per la ricerca di un ragazzo che mentre era in cerca di funghi ha perso l’orientamento all’interno del bosco anche per il sopraggiungere della notte.

I Vigili del fuoco, alla richiesta di aiuto, hanno raggiunto la zona, iniziando la ricerca dell’uomo, individuato in una zona in mezzo ai rovi, infreddolito ma in buono stato di salute, riportandolo in zona sicura.