Lunedì prossimo il Consiglio Comunale a Cortona

Sono 13 i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale convocato per lunedì 21 febbraio alle ore 10. Il presidente Nicola Carini aprirà la seduta con le pratiche di rito per poi dare la parola al sindaco Luciano Meoni per le comunicazioni e quindi ai consiglieri per la parte dedicata a interrogazioni, mozioni e atti di indirizzo.

Fra le mozioni è annunciata quella presentata dal Gruppo PD – Insieme per Cortona per la «Intitolazione della nuova scuola di Camucia a David Sassoli». Sempre dal Gruppo Consiliare PD – Insieme per Cortona sarà discusso un ordine del giorno in merito alla necessità di interventi a sostegno di famiglie, associazioni e piccole e medie imprese, volti ad arginare il caro bollette nel settore energetico.

Successivamente sarà il sindaco ad occuparsi di alcune pratiche urbanistiche, della riduzione della zona di rispetto del cimitero comunale di Fratticciola di Cortona e del riconoscimento del cimitero presso Eremo dei Cappuccini «Le Celle».

Al Consiglio comunale il pubblico potrà partecipare in presenza nei limiti della capienza della sala, previa esibizione del Greenpass, oppure seguire la seduta dalla pagina YouTube del Comune.