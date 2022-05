M5S, Menchetti: “Aumento delle indennità di sindaco, giunta e presidente: nessuna restituzione agli aretini”

“Gli aumenti delle indennità – ha dichiarato il consigliere Michele Menchetti – a favore degli amministratori locali, previste per legge, dilateranno anche ad Arezzo la distanza tra rappresentanti e rappresentati. Perché sindaco e presidente del Consiglio Comunale hanno risposto alla nostra interrogazione nella quale chiedevamo di rinunciarvi per destinare le corrispondenti risorse a un fondo di solidarietà per le famiglie in difficoltà e per fronteggiare il caro bollette. Cosa si evince dalla risposta? Che sindaco, assessori e presidente non rinunceranno.

Il testo della replica che ci è stata inviata, a dire il vero, non è molto chiaro in alcuni punti, ma su quello dirimente le nebbie si diradano: ‘Di per sé la creazione di un fondo di solidarietà può essere un’operazione meritevole per l’amministrazione pur tuttavia il fatto di doverla abbinare a una potenziale rinuncia degli amministratori agli aumenti previsti, da una normativa dello Stato, sulle proprie indennità appare una forzatura strumentale e pretestuosa’. Certo: è pretestuoso chiedere un sacrificio in questa fase storica a chi ci governa? È pretestuoso alimentare con questo sacrificio un fondo che nel 2024 potrebbe arrivare alla cifra di 950.000 euro per le finalità suddette? Ma la risposta prosegue citando la ‘squalificazione e mortificazione del lavoro svolto da un amministratore locale e ciò non è un bene per la politica in quanto alimenta facili populismi’. Paradossale: non saranno invece scelte del genere a favorire la crescita di disinteresse e allontanamento?”