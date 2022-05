Riduzione della Tari per lo smaltimento di rifiuti speciali: ultimi giorni per beneficiarne

Ultimi giorni per fruire, ai fini Tari, della detassazione della superficie ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati o pericolosi. Scadenza perentoria per presentare la modulistica: martedì 31 maggio. I titolari delle utenze interessate devono provvedere, come ogni anno, a dimostrare l’avvenuto trattamento di quanto prodotto nel 2021 in conformità alla normativa vigente. https://www.comune.arezzo.it/node/9857

Lo stesso 31 maggio vale anche come termine di presentazione dell’istanza per la riduzione della parte variabile della tariffa da parte dei produttori di rifiuti urbani che dimostrino di aver avviato questi ultimi al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Ogni riferimento è sempre sul sito istituzionale al link https://www.comune.arezzo.it/node/9857