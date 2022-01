M5S: “PNRR, una Giunta molto confusa”

Al Consiglio Comunale del 25 gennaio 2022 abbiamo presentato

un’interrogazione urgente con cui abbiamo chiesto all’assessore Casi alcune

delucidazioni sui 21 progetti per Arezzo legati ai fondi del PNRR.



La sua risposta ci ha lasciato ampi dubbi e tanti vuoti progettuali.

Abbiamo già avuto modo di sottolineare la totale assenza di progetti che

vadano nella direzione dell’autosufficienza energetica.

Ma c’è di più.



Nell’affermare che il Consiglio Comunale è aggiornato perché i progetti

proposti rientrano nel piano triennale delle opere pubbliche, l’assessore si è

dimenticato di dire che in tale piano non c’è nessun piano di rigenerazione

urbana che riguarda l’area del Parco del Pionta. Quindi, interpretando le sue

parole, ad oggi non esiste nessun progetto su questo tema capace di ottenere

i finanziamenti del PNRR.



La supponenza di certe affermazioni non ci impedisce, comunque, di

suggerire ai membri di questa Giunta, per il bene di Arezzo, che sono ancora

in tempo a convocare un tavolo di lavoro a cui potranno anche non invitare il

Movimento 5 Stelle, ma potrebbero almeno ascoltare l’opinione degli

ingegneri, dei geometri, degli architetti, degli archeologi, che, forse, qualche

indicazione minima sarebbero in grado di suggerire.

Ricordiamoci anche che il parco del Pionta è l’area archeologicamente più

importante di Arezzo, ed è ancora tutta da scoprire