Madame: la canzone di Sanremo 2023 cambia titolo, da Puttana e Il bene nel male

Nei giorni scorsi sono uscite le prime indiscrezioni sui titoli delle canzoni dei Big di Sanremo 2023.

Voci di corridoio segnalavano che una canzone in particolare aveva un titolo molto forte.

Oggi abbiamo imparato che la canzone in questione era quella di Madame.

Il titolo originario era “Puttana” (come riportato da Fanpage, mentre AGI riporta “Puttane”). Ma è stata presa un scelta artistica dell’ultimo minuto.

Madame è salita sul palco e ha annunciato che il brano che verrà presentata in gara il prossimo febbraio si intitolerà “Il bene nel male“.

