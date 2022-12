Scontro frontale fra due auto, quattro feriti uno è grave

Alle ore 23:14 di sabato 17 dicembre in via Dante Alighieri ad Arezzo si è verificato un incidente stradale con scontro frontale tra due auto, nel posto ambulanze della Croce Bianca Rigutino e Misericordia Arezzo e automedica Arezzo, polizia municipale e vigili del fuoco, Quattro le persone coinvolte.

Due donne (87 e 28 anni) ed un uomo di 36 anni sono strati trasportati in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo.

Una donna di 53 anni anch’essa trasportata all’ospedale San Donato in codice rosso.