“Malpighi LOL”, una non-scuola di comicità con i Noidellescarpediverse

Due laboratori dedicati alla comicità e al cabaret con i Noidellescarpediverse. L’associazione culturale aretina proporrà la prima edizione di “Malpighi LOL – Non scuola di comicità” che, ospitata dai locali di Arezzochespacca in via Malpighi, si svilupperà attraverso una doppia giornata dedicata all’ideazione e alla scrittura comica, tra approfondimenti e esercizi pratici.

Questa iniziativa, rivolta a aspiranti autori comici desiderosi di sperimentare e di mettersi in gioco, è inserita all’interno del progetto “Percorsi sonori” sostenuto dal bando Fermenti del dipartimento delle Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il primo appuntamento è in programma sabato 23 aprile, tra le 15.30 e le 18.30, con “Costruire una battuta: ritmo, geometria, istinto” tenuto da Samuele Boncompagni, autore e attore di cabaret e di teatro comico dell’associazione Noidellescarpediverse.

L’incontro proporrà un laboratorio dedicato alla realizzazione e all’espressione di una gag comica, con esercizi di scrittura creativa orientati a dare spazio alle idee degli aspiranti cabarettisti per arrivare a preparare uno sketch originale.

Tutto questo facendo affidamento sul confronto con le esperienze di Boncompagni che ha scritto testi andati in scena in teatri di tutta Italia, che ha partecipato a numerosi programmi televisivi Mediaset e Rai, che ha curato come capo-autore varie trasmissioni comiche su canali regionali toscani e che ha organizzato e organizza rassegne di successo quali Cabawave, Aurora Ridens, Sos Cabaret e RidiCasentino.

“Malpighi LOL” proseguirà poi alle 15.30 di sabato 21 maggio con “La vignetta e la satira” in cui sarà possibile sperimentare tutte le fasi e le tecniche per pensare, costruire e realizzare una vignetta satirica. Questa giornata potrà contare su un docente di eccezione quale l’autore, attore e regista Claudio Marmugi:

noto per le sue partecipazioni come cabarettista a Zelig Off e Zelig Circus, è impegnato dal lontano 1989 nella realizzazione di testi e vignette per Il Vernacoliere e dal 2012 coordina la rubrica “La Tracina – Il settimanale di satira pungente” su Il Tirreno. I laboratori potranno essere frequentati entrambi o singolarmente;

per informazioni e prenotazioni è possibile trovare il link sulla pagina facebook Arezzochespacca. «“Malpighi LOL” – commenta Boncompagni, – sarà il primo esperimento in terra di Arezzo di una non-scuola di comicità, cioè di un simpatico flash-lab dedicato al mondo della battuta nelle sue diverse forme dall’ideazione all’espressione.

C’è bisogno di ridere: il laboratorio anticiperà un progetto più continuativo al via da ottobre e permetterà di mettersi alla prova tra tecniche e strategie del cabaret per tirare fuori la componente comica che risiede dentro a ognuno di noi».