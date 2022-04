Ragazzi e Ragazze dell’Alga Atletica Arezzo in evidenza in Coppa Toscana

AREZZO – I giovani atleti dell’Alga Atletica Arezzo in evidenza nella seconda tappa della Coppa Toscana Ragazzi a Siena. La manifestazione ha previsto un confronto interprovinciale tra i nati nel biennio 2009-2010 delle società delle province di Arezzo, Grosseto e Siena che si sono misurati in una combinazione di prove tra salti e lanci, con la somma dei risultati che ha permesso di stilare le classifiche finali.

Il miglior risultato è arrivato nel salto in lungo dove Francesco Tortorelli ha meritato la medaglia di bronzo con 4.37 metri, seguito dal compagno di squadra Niccolò Giabbanelli che ha ottenuto il quinto posto con 4.11 metri. La squadra femminile ha invece lasciato il segno nel salto in alto con il terzo posto di Gemma Fabbriciani con 1.28 metri, il quarto posto di Aurora Bondi con 1.20 metri e il quinto posto di Stella Arniani con 1.20 metri, con quest’ultima atleta che ha ben figurato anche nel vortex con un lancio di 24.84 metri che è valso il quarto posto. Le classifiche generali di giornata frutto della somma tra i risultati nelle diverse discipline hanno visto un ottimo terzo posto di Arniani e un quinto posto di Tortorelli. La prossima tappa della Coppa Toscana è in programma sabato 9 aprile allo stadio “Tenti” di Arezzo che ospiterà sulle proprie piste centinaia di atleti e di atlete di diverse categorie dai Pulcini ai Ragazzi: la gara prenderà il via dalle 15.00, con ingresso agli spalti consentito al pubblico in possesso di Green Pass, e configurerà una vera e propria festa dell’atletica leggera tra tante diverse prove di corsa, salti e lanci.

Gli atleti della categoria Cadetti nati nel 2007-2008, nel frattempo, hanno gareggiato a Campi Bisenzio nella seconda tappa del Campionato di Società Interprovinciale dove si sono confrontati con i coetanei delle province di Arezzo, Firenze, Prato e Siena. L’Alga Atletica Arezzo ha trovato soddisfazioni soprattutto con Lorenza De Silvia che, dopo aver conquistato nella prima gara del campionato la vittoria negli 80 piani, è riuscita a ripetersi e a trionfare nei 300 piani con il cronometro fissato sui 43 secondi, trovando poi ulteriori soddisfazioni anche nel salto in lungo dove si è piazzata sesta con 4.46 metri. Un buon risultato è stato raggiunto da Luca Mozzorecchi che si è messo alla prova nei 1000 piani dove ha meritato l’ottavo posto con 3:06.6 minuti, mentre nel lancio del martello è da segnalare la buona prestazione di Ilaria Tarantino che ha archiviato al nono posto la tappa del Campionato di Società Interprovinciale con 18.83 metri.