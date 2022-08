Maltempo in Valtiberina: la conta dei danni nel territorio di Sansepolcro

Alberi caduti, tetti divelti, danni alle auto e ad alcune strutture. Questo il resoconto del forte temporale che si è abbattuto la notte scorsa sulla Valtiberina. Gli operai del comune si stanno adoperando per riportare alla normalità la situazione in città. Pioggia mista a grandine è caduta durante la notte con violenza e in grande quantità, tanto da riempire le condotte idriche che in alcuni casi non hanno retto la portata della corrente, allagando alcune arterie cittadine oltre a gonfiare il terreno e creando danni al manto stradale.

Gli operai stanno inoltre effettuando una pulizia straordinaria delle forazze e caditoie riempitesi anche dalle tante foglie che il vento ha fatto cadere. Alcune auto hanno subito i danni provocati dai chicchi di grandine, del diametro anche di 15 cm, che, oltre a rovinare la carrozzeria, hanno provocato la rottura di alcuni vetri. Stessa sorte anche per alcune vetrate della scuola media Buonarroti e una finestra della sede comunale a Palazzo delle Laudi. I danni maggiori si sono avuti nella frazione di Gricignano dove gli abitanti hanno dovuto fare i conti anche con un blackout elettrico che è stato ripristinato solo dopo le 9 di questa mattina.

Il personale tecnico del comune sta facendo i sopralluoghi nelle zone più colpite del territorio di competenza, a subire ingenti danni è stata anche la copertura della rimessa dei mezzi comunali situata nell’area del Foro Boario. Ingenti danni anche alle colture del territorio già provate dalla siccità di questa estate e che ora devono fare i conti anche con la furia degli elementi. L’allerta meteo diramata dalla regione Toscana resta in vigore fino alle 20 di oggi venerdì 19 agosto.