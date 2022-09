Mancano consiglieri: la seduta del Consiglio Comunale si chiude già alle 15:50

di Andrea Giustini

Alle 15,46, di fronte a diverse sedie ancora vuote, il Presidente del Consiglio Comunale Luca Stella ha vociato: «Il Consiglio Comunale del 29 settembre 2022 è chiuso”. Così, solo 20 minuti dopo l’orario in cui avrebbe dovuto riprendere, e senza nemmeno spendere una parola sugli atti di indirizzo che erano in programma, la Seduta di oggi si è conclusa. E’ venuto a mancare il numero legale per la prosecuzione, a causa dell’assenza di alcune persone.

La prima verifica del numero legale era avvenuta alle 15.39. «Presenti 11 – aveva annunciato Stella – non c’è il numero legale. Entro mezz’ora verrà fatta la nuova convocazione per la verifica». Al ché il consigliere Alessandro Caneschi, del Partito Democratico, ha chiesto di prendere la parola:

«Il Consiglio doveva riprendere alle 15,30. Sono le 15,39 e mentre noi siamo qui ad aspettare di iniziare la Seduta c’è chi invece preferisce convocare una conferenza stampa. Non mi sembra proprio rispettoso di quest’Aula».

I minuti passano, e nell’Aula poco si muove. «C’è Francesco Romizi collegato? – ha chiesto a un certo punto il Presidente Stella, verificando la presenza di quei consiglieri partecipanti a distanza – I primi due atti di indirizzo sono i suoi».

La seconda verifica del numero legale è infine avvenuta alle 15,45. Appurato che ancora in Aula non erano presenti le persone per proseguire con i lavori (ve ne erano 13), il Presidente Luca Stella non ha potuto fare altro che chiudere la Seduta.