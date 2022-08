Marciano della Chiana: in via Piave sarà attivo il punto prelievi

Da mercoledì 24 agosto partirà un nuovo servizio sanitario territoriale a Marciano della Chiana. Nella centrale via Piave, al numero 1, in pieno centro storico, verrà attivato un punto prelievi che sarà operativo tutti i mercoledì dalle 7.40 alle 8.40. Le prenotazioni saranno possibili sempre tramite sportello CUP. “Si tratta di un ulteriore passo del percorso intrapreso dalla Asl per potenziare nei territori la presenza di servizi sanitari”, dichiara Manuela Giotti, direttore della zona distretto della Valdichiana Aretina. “Un risultato reso possibile grazie alla stretta collaborazione con l’amministrazione comunale di Marciano. Il punto prelievi sarà uno spazio con tutte le caratteristiche strutturali, impiantistiche e funzionali necessarie a questo tipo di servizio e verrà gestito da nostro personale asl e rappresenterà un riferimento per la comunità”.

Grande soddisfazione è stata espressa da Leonardo Magi, assessore alle politiche sociali, sport e pari opportunità del comune di Marciano della Chiana: “A distanza di tanti anni, resi ancor più complicati dal periodo pandemico, siamo riusciti a riaprire il punto prelievi per dare un importante, ulteriore servizio alla nostra comunità. Finora era necessario percorrere diversi chilometri per l’erogazione di tale servizio, ora sarà possibile fruirne in via Piave, in una sede comoda e facilmente raggiungibile, tenuto conto della presenza di ampi parcheggi e dell’assenza di barriere architettoniche. Un pensiero particolare al nostro sindaco Maria De Palma, che tanto si è spesa per il raggiungimento di questo importante obiettivo per i nostri concittadini”.