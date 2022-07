Maxi progetto di riqualificazione dell’ex asilo di Anghiari

La struttura si candida a diventare una centro per l’accoglienza degli anziani non autosufficienti

Oltre 800 mila euro investiti per il maxi progetto che vede protagonista l’ex asilo di Anghiari, oggetto di lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi, di tecnologia domotica e telemedicina e infine di trasformazione in start-up per la gestione del nuovo servizio. Il progetto prenderà il via entro il mese di luglio e l’obiettivo è quello di adattare l’immobile ad alloggio destinato “all’abitare insieme – cohousing“, per anziani non pienamente autosufficienti.

“Si tratta di un progetto davvero importante che darà un servizio nuovo non solo ad Anghiari ma all’intera vallata – ha spiegato il sindaco di Anghiari Alessandro Polcri – è un intervento complesso che ha l’obiettivo di assicurare un modello che si sta via via affermando, soprattutto all’estero, per la massima autonomia delle persone con ridotte capacità. Gli anziani, grazie a questa nuova struttura, vivranno in un contesto alloggiativo autonomo, diverso dalla RSA, ma che tuttavia prevede la presa in carico da parte dei servizi sociali e sociosanitari. Voglio ringraziare tutti i sindaci della Valtiberina per aver scelto il progetto del Comune di Anghiari. Ieri abbiamo fatto un sopralluogo con l’assessore al sociale Laura Taddei, ed è stato davvero bello rientrare all’interno degli ambienti dell’ex asilo rivivendo emozioni e ricordi del passato”.