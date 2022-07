San Giovanni Valdarno: la voce di Nada incanterà piazza Masaccio

“E’ forse l’appuntamento culturale più importante dell’estate del Valdarno: Nada Malanima in concerto a San Giovanni Valdarno”. Così Orienteoccidente, il festival di culture e musiche migranti presenta il piatto forte della sua 18esima edizione, inserito nel ricco calendario dell’Estate sangiovannese 2022. Nella magica piazza Masaccio, lunedì 11 luglio, alle ore 21,30 si esibirà una delle voci italiane più famose e apprezzate, attiva sulla scena musicale da oltre mezzo secolo, con canzoni indimenticabili e di grande successo. Un’artista che ha contribuito a scrivere la storia della musica italiana, sempre in grado di rinnovarsi e sperimentare, confrontandosi con letteratura, cinema e teatro.

La grande cantante e autrice livornese, accompagnata da Andrea Mucciarelli alla chitarra, riprende quello che era il concerto del “Nada Trio”, un progetto nato nel 1994 con la collaborazione di Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti, chitarra e contrabbasso degli Avion Travel. Dopo anni di concerti Nada, Mesolella e Spinetti nell’inverno del 2017 tornano in studio e registrano insieme un nuovo album “ Nada Trio: La Posa” distribuito da Warner con la produzione di Fausto Mesolella e Nada. E’ proprio alla fine delle registrazioni che scompare il grande Fausto Mesolella, il 30 marzo 2017.

In questo particolare concerto per il festival Orientoccidente, Nada ripropone buona parte di questi due lavori musicali in cui è accompagnata da Andrea Mucciarelli, talentuoso chitarrista della scuola jazz-blues senese. Lo spettacolo comprende brani come “Il porto di Livorno” (di Piero Ciampi), la popolare “Ma che freddo fa”, grandi successi come “Amore disperato”, “Ti stringerò” e classici della tradizione popolare come “Maremma”, fino alle canzoni di oggi (“Luna in piena” e “Senza un perché”).

L’iniziativa è realizzata da Orientoccidente e dal Comune di San Giovanni Valdarno con la collaborazione della Pro Loco cittadina, prodotta da Materiali sonori.

E’ possibile acquistare il biglietto, costo 5 euro, al link https://oooh.events/evento/nada-in-concerto-biglietti/