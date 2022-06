Meoni: «finalmente risolti i problemi di connessione della Misericordia di Cortona»

«L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per la risoluzione dei problemi di connessione per i servizi sanitari della Misericordia di Cortona. Finalmente dopo numerose richieste da parte della Confraternita e grazie alle segnalazioni partite dal Comune, la Asl ha provveduto a fornire una connessione internet stabile e veloce – dichiara il sindaco Luciano Meoni – Colgo questa occasione per ringraziare i medici della Casa della salute di Cortona e tutti gli operatori per aver affrontato questa criticità, da ora in avanti mi auguro che la problematica sia davvero superata e che non ci siano più problemi per il Cup e per tutte le pratiche sanitarie che viaggiano sulla rete».