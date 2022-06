Domani assemblea pubblica nel parco Fonterosa della Lista Civica Scelgo Arezzo con i consiglieri comunali Sileno e Donati 

Aumento del costo dei parcheggi, degrado urbano, sicurezza. Questi sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati in un’assemblea aperta a tutti che si terrà domani mercoledì 29 giugno a partire dalle ore 21

“Viviamo un momento di grande difficoltà per la nostra città. In questa fase nella quale il disimpegno degli amministratori e delle forze politiche si fa ogni giorno più marcato, e appare ogni giorno più evidente, Scelgo Arezzo diventa un punto di riferimento per la comunità aretina.

Attraverso le nostre assemblee pubbliche rispondiamo alle domande dei nostri concittadini e illustriamo le nostre proposte per una città più vivibile, sostenibile, innovativa.

I nostri incontri sono aperti a tutti e invitiamo, chiunque sia interessato, a partecipare. Vi aspettiamo!”

Ancora di più, sempre di più #ScelgoArezzo