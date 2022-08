Mercatale sotto le stelle: a Cortona aperitivi, cene e negozi aperti fino a mezzanotte

Per la prima volta a Mercatale un’iniziativa di valorizzazione del commercio e delle tipicità locali con musica e intrattenimenti. Sabato 27 agosto la frazione della Val di Pierle proporrà un’occasione di promozione e divertimento grazie a Confcommercio con il contributo del Comune di Cortona e della Banca Popolare di Cortona.

Saranno quattro i centri fulcro del divertimento, dell’enogastronomia e dello shopping: ai giardini, con musica dal vivo, gonfiabili e piccolo mercatino, altro punto musicale in Via dei Ponti, mentre in piazza del Mercato saranno di scena «Guitar party», con tre gruppi di chitarristi dal vivo e infine in piazza della Costituzione ancora musica e porchetta. In tutti gli spazi i protagonisti saranno i bar, gli alimentari e le macellerie con grigliate di carne, degustazioni e stuzzichini, ma anche aperitivi e cene oltre che tutti i negozi aperti fino a mezzanotte con sorprese per i clienti.

La festa a Mercatale comincerà già dal tardo pomeriggio, quando sarà possibile girare tra le vetrine e i banchi del piccolo mercatino straordinario dell’artigianato e dei prodotti a chilometro zero allestito ai giardini.

L’iniziativa è stata presentata dal sindaco di Cortona Luciano Meoni, dall’assessore alle Attività produttive Paolo Rossi, da Carlo Umberto Salvicchi di Confcommercio e da Roberto Calzini direttore della Banca Popolare di Cortona.

L’Amministrazione comunale ha accolto con favore l’iniziativa di Confcommercio nell’ottica condivisa di valorizzazione di tutte le realtà produttive del territorio e invita la cittadinanza a vivere e a partecipare a questo appuntamento.