Scalata al Castello: cambiano circolazione e sosta in centro giovedì 25 agosto

Quarantanovesima edizione della Scalata al Castello prevista giovedì 25 agosto. Attenzione alle modifiche a traffico e sosta in centro: dalle 16 alle 24 scatta il divieto di sosta mentre tra le 18 e le 24 il divieto di transito in via Crispi, compresa la corsia preferenziale per tutti i mezzi, via Roma, piazza Guido Monaco, via Guido Monaco, via Garibaldi, via Margaritone, via Petrarca, via Spinello, via Niccolò Aretino, lato civici pari di via Pietro Aretino.

I veicoli in uscita da via Marconi e da via delle Rose, giunti all’altezza di via Petrarca, hanno l’obbligo di svoltare a sinistra, in via Guido Monaco è vietato l’accesso per chi proviene dalla stazione a eccezione dei residenti di via Eritrea e i veicoli in uscita da via Lorentino d’Arezzo, giunti all’altezza di via Guido Monaco, hanno l’obbligo di svoltare a sinistra. Il tratto di via Pietro Aretino compreso tra via Assab e via Margaritone diventa strada senza uscita ed è invertito il senso di marcia di via Assab dove hanno l’obbligo di svoltare i veicoli che provengono dal primo tratto di via Pietro Aretino. Questi ultimi rispetteranno lo stop e poi dovranno girare verso viale Giotto. Chi proviene da viale Michelangelo e percorre l’ultimo tratto di via Margaritone, giunto all’intersezione con via Niccolò Aretino deve svoltare in direzione di via Guadagnoli e all’intersezione tra quest’ultima e via Crispi si potrà solo svoltare a destra.

Dalle 18 alle 20 è sospesa la disciplina di ztl A nelle strade raggiungibili dai varchi video – controllati di via San Lorentino, via Guido Monaco, via Isidoro del Lungo in ingresso, via Padre Caprara in uscita e via Bruno Buozzi sempre in uscita mentre dalle 19 alle 20 la sospensione riguarda il varco video – controllato di via San Clemente.

Durante la corsa, la circolazione sarà interrotta per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti. La partenza è alle 20, il circuito si ripeterà 3 volte lungo questo percorso: via Crispi, via Roma, piazza Guido Monaco, via Guido Monaco, via Garibaldi, piazza Sant’Agostino, via Margaritone, via Crispi, via Roma, piazza Guido Monaco, via Guido Monaco, via Garibaldi, via San Lorentino, via Leone Leoni, largo Martiri delle Foibe, via Petrarca, piazza Guido Monaco, via Guido Monaco, via Spinello, via Niccolò Aretino, via Margaritone, via Crispi, via Guadagnoli, via Macallè, via Rodi, via Pietro Aretino, via Margaritone, via Crispi, via Roma.