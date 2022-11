Mercoledi turno infrasettimanale, al Palasport Estra il derby Amen-Synergy

Neanche il tempo di metabolizzare il successo di Lucca che l’Amen Scuola Basket Arezzo è chiamata nuovamente a scendere in campo nel turno infrasettimanale programmato per Mercoledi 23 Novembre alle 21 al Palasport Estra. Avversario della nona giornata di andata la Synergy Valdarno che non ha disputato l’ultimo incontro casalingo contro Prato, arbitri della partita saranno i Sigg.

Cirinei di Pisa e Agnorelli di Poggibonsi (SI). Obiettivo primario per l’Amen, che recupera in panchina coach Evangelisti, è quello di non sottovalutare un avversario che lo scorso anno riuscì a passare al Palasport Estra. Affidata in panchina a coach Giannetti, la Synergy può contare sul classe 2002 Bantsevich che guida la classifica marcatori del girone con 22,6 punti realizzati di media, ben spalleggiato da Elez (19.6) e Volpe (17) che rappresentano i finalizzatori del gioco dei valdarnesi che dovranno necessariamente essere limitati dalla difesa aretina.

In campo ci saranno anche ex in entrambe le formazioni, per l’Amen Fornara e Veselinovic e dall’altra parte Giulio Bianchi protagonista con la maglia della SBA della promozione in Serie C Gold. Gli ingredienti per una partita da non perdere ci sono tutti, l’appuntamento per tutti gli sportivi è fissato per Mercoledi alle ore 21 al Palasport Estra di Via Golgi ad Arezzo.