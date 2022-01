Metti un pediatra alla Misericordia

Il Magistrato dell’ArciConfraternita della Misericordia di Arezzo con il suo Governatore Prof Pier Luigi ROSSI è sempre più attivo nella tutela sociale e sanitaria per la Comunità Aretina.

In occasione del servizio tamponi antigenici rapidi attivato pochi giorni or sono nella propria sede al n. 143 di via Garibaldi – che già tanti apprezzamenti sta ottenendo presso il nostro pubblico di conoscenti e affezionati concittadini – la Confraternita si sta dotando di una nuova e prestigiosa collaborazione volontaria rappresentata dalla pediatria aretina.

In particolare, il Dr. Giovanni POGGINI – pediatra – interviene in questo periodo come medico volontario dedicato allo svolgimento del servizio dei tamponi, in collaborazione con il Dr. Marco FERI, rettore responsabile sanitario presso il Magistrato della Misericordia di Arezzo. Il che costituisce un indubbio valore aggiunto del servizio, data l’altissima percentuale di bambini che vi ricorrono proprio in questi giorni.

Quella del Dr. Poggini è del resto un’altra delle collaborazioni volontarie prestigiose che ci onorano di più come Ente, dato l’alto profilo medico dei sanitari citati, oltre ad assicurare il massimo della qualità e della garanzia alla cittadinanza cui dedichiamo come sempre ogni attenzione attraverso i nostri molteplici e sempre più variegati servizi.