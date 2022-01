Ato: approvato il piano di riorganizzazione dei servizi di raccolta rifiuti

Approvato a maggioranza dall’assemblea dell’ATO Toscana Sud riunitasi oggi e presieduta dal sindaco Alessandro Ghinelli, il piano di riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti. Non sono mancate le critiche alla proposta del gestore, ma si è infine arrivati alla sua ratifica da parte dell’assemblea.

“Abbiamo fatto insieme ai sindaci un grande passo in avanti verso la richiesta di finanziamento per 23 milioni di euro per l’efficientamento dei sistemi di raccolta dei rifiuti, approvando a maggioranza il piano di riorganizzazione dei servizi di raccolta”, ha commentato il sindaco di Arezzo e presidente dell’assemblea Alessandro Ghinelli. “Molti sindaci hanno criticato il piano che il gestore aveva predisposto, senza tener conto delle esigenze progettuali e temporali che gli stessi avevano presentato per tempo.

Tuttavia oggi era essenziale approvare il piano, in vista della richiesta di finanziamento che verrà discussa, e mi auguro approvata, nella prossima assemblea del 9 febbraio. Attraverso un apposito ordine del giorno predisposto dalla direzione, approvato in Consiglio Direttivo e presentato dal Presidente, è stato possibile introdurre, attraverso un emendamento che recepiva l’ordine del giorno, una variazione alla delibera che rimanda dunque alla fase progettuale le modifiche richieste dai Comuni”, ha spiegato. “Ringrazio i sindaci che hanno votato la delibera anche prendendo le distanze dal comportamento del gestore, ma ringrazio anche chi non la ha votata, facendo sentire il disappunto e la contrarietà dei territori. Ora sta a noi prendere il toro per le corna e riportarlo sulla giusta via”, ha concluso Ghinelli.