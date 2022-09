Mi fai impazzire, il nuovo singolo di Lorenzo Iuracà

di Roberto Fiorini

Esce in tutte le piattaforme digitali Mi fai impazzire il nuovo singolo di Lorenzo Iuraca.

Mi fai impazzire è una dichiarazione d’amore in conseguenza ad un momento di riflessione che si traduce in gratitudine per ciò che viene ritenuto semplice ma che invece è il motore delle emozioni e la via preferenziale della nostra vita.

Ciò che ha il potere di renderci forti e coerenti non può essere considerato ordinario e non lo si può dare per scontato, tuttavia nel vivere la quotidianità dimentichiamo spesso che quel che abbiamo conquistato può e dovrebbe essere preservato perchè non ci è dovuto e non è detto che lo sarà per sempre. L’amore ricevuto e l’amore offerto a chi giorno dopo giorno scrive con noi una storia comune è un bene prezioso da cantare.

“Mi fai impazzire’: una canzone d’amore, una ballad dal gusto pop-funk prodotta dallo stesso Lorenzo Iuracà che torna a fare del groove il suo marchio di fabbrica.

In questo brano l’artista racconta l’amore, immortalando semplici momenti del quotidiano, gli stessi che spesso tendiamo a far fuggire mentre tendono a caratterizzare le nostre storie.

‘’Perche’ tra tutti quanti, tra tutti gli abitanti, di tutti i continenti…e sono tanti, a me mi fai impazzire perche’ scrivi con me indelebili momenti’’.

Dal mood pop-funk non è un sound propriamente romantico, benchè sia la dedica che ogni donna vorrebbe ricevere; per essere un brano che parla d’amore è musicalmente spinto ed emotivamente onesto e leggero nel testo, decisamente in linea con la semplicità e la bellezza riconosciuta nelle piccole cose e coerente in ogni suo aspetto al senso che l’autore ha voluto dare del brano.

Scritto e suonato da Lorenzo Iuracà al brano “Mi fai impazzire” partecipa il chitarrista Giovanni Giustiniano, un sodalizio collaudato da anni di collaborazione e costruttiva amicizia.

Registrato presso Sonoria Recording Plant e consegnato alle rifiniture di Andrea Benassai.