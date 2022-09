Roadhouse inaugura due nuovi ristoranti ad Arezzo

Roadhouse S.p.A. società del gruppo Cremonini che sviluppa brand di proprietà nel segmento della ristorazione casual dining accresce la sua presenza in Toscana con l’apertura di due nuovi ristoranti ad Arezzo: una steakhouse Roadhouse Restaurant un locale ispirato alla cucina messicana a marchio Calavera Fresh Mex. A sottolinerare l’importanza delle nuove attività sul territorio,all’inaugurzione di oggi sono intervenuti l’assessore l’attività produttive Simone Chierici e l’Ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Eugenio Garcia de Alba.



Entrambi locali sono frutto di un importante investimento e sorgono in un complesso di nuova costruzione in Via Fratelli Rossellini angolo Via Giusti, importante asse di accesso alla città dalla Strada Statale Senesa Aretina. Vi lavoreranno oltre 30 giovani provenienti da Arezzo e dintorni.

I locali saranno aperti sette giorni su sette a pranzo e a cena dispongono di un ampio parcheggio di 130 posti a sedere per Roadhouse Restaurant e 120 per Calavera Fresh Mex.

L’amministratore Delegato di Roadhouse S.p.A.. Nicolas Bigard ha commentato “Ringrazio l’amministrazione comunale in particolare il sindaco di Ghinelli e ringrazio anche l’imprenditore locale Stefano Falsini per aver reso possibile l’attuazione di questo ambizioso progetto in una location importante.

Ci hanno dato modo di aprire due ristoranti e di portare ad Arezzo Roadhouse Restaurant un brand storico ma sempre innovativo, e Calavera, quanto di più moderno e giovane ci sia oggi nell’ambito della cucina messicana.

Queste aperture testimoniano il successo della strategia che ha portato Roadhouse a evolversi in un holding di controllo di brand propri in continua espansione: entro la fine dell’anno prevediamo l’apertura di altri 4-5 ristoranti”

L’Ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Eugenio Garcia de Alba ha dichiarato: “La cucina messicana proprio come quella Italiana, è una delle più prestigiose al mondo. In Italia è risaputo. Per questo ci sono più di 250 ristoranti messicani in tutto il paese ed oggi ne lascerà uno in più. Che piacere sapere che ora la catena Calavera, la più importante a livello europeo, apre un altro dei suoi rinomati ed affermati ristoranti nella splendida Arezzo. Oggi dunque ci sarà più Messico in questa città. Congratulazioni, vi auguro di godere appieno della deliziosa gastronomia messicana!”

Roadhouse Restaurant ad Arezzo al 169º locale della catena (il 10º in Toscana) e porterà anche nel capoluogo aretino la qualità e la convenienza delle sue carni: tagliate, grigliate, burger e ribs. Il brand eletto come insegna dell’anno della ristorazione servita, ha fatto innamorare milioni di italiani puntando su un’offerta impareggiabile per qualità e prezzo e su un servizio accogliente e competente.

Per Calavera quella di oggi è la seconda apertura in Toscana dopo i Gigli di Firenze, e il 19º ristorante del brand in Italia. Anche Arezzo potrà conquistare i giovani con la sua atmosfera colorata e festosa e con le famose ricette messicane quale fajitas, burritos e tacos, interpretati in chiave moderna.

Per entrambi i locali sarà possibile prenotare con l’App “R World” grazie alla quale si potrà accedere ai servizi di couponing e di click & drive oltre a dare accesso all’iconico programma fedeltà. I ristoranti Roadhouse, con oltre 3000 dipendenti, servono ogni anno oltre 11 milioni di clienti, e gli iscritti al Club Fedeltà sono più di 2 milioni.